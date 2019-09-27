Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 678,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile kimya, petrol, plastik en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile iletişim oldu.

Güne, dünya borsalarına paralel yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 103.119,70 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla 102.000 puanın altına geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil girişiminin gündemin odağında yer aldığını belirterek, bu konulardaki açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.