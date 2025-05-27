Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 68,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 3,24 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.