        Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 12.921,56 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 145,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti.

        Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 0,44 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,52 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışına çevrildi.

        Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 13.179,92 puan seviyesini görürken, Trump'ın açıklamaları sonrası küresel piyasalara paralel gelen satışlarla günü negatif seyirle tamamladı.

        Analistler, yarın Orta Doğu'daki haber akışının yanı sıra Japonya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satışlar, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Beton dökme işlemi sırasında yandaki binanın duvarı çöktü

        Zeytinburnu'nda bir inşaatta yapılan beton dökme işlemi sırasında yandaki beş katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin duvarı çöktü. (DHA)

        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Baba-oğul cinayetinde itiraf!
        Baba-oğul cinayetinde itiraf!
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Kanadı kırık Kartal!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!