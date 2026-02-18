Canlı
        Tüm Haberler
        Borsa günü pozitif seyirle tamamladı

        Borsa günü pozitif seyirle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazanarak 14.259,90 puandan tamamladı.

        Giriş: 18.02.2026 - 20:18 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:18
        Borsa günü pozitif seyirle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 293,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,51 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 5,00 ile ulaştırma oldu.

        Küresel piyasalarda, azalan jeopolitik risklerin ABD-İran hattına ilişkin olumsuz haber akışıyla yeniden artması volatiliteyi yükseltirken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

        Yurt içinde BIST 100 endeksi ise gün içinde en yüksek 14.532,67 seviyesini gördükten sonra jeopolitik risklere ilişkin haber akışının etkisiyle havacılık sektöründe görülen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vermesine karşın günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

        Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stokunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Özge ve Ceylan öğretmen, ısıttıkları 2 derslikte öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

        Bitlisin Güroymak ilçesinde köy okulunda görev yapan iki kadın öğretmen, odun kırıp soba yakarak ısıttıkları 2 derslikte 3ü ana sınıfında olmak üzere 7 öğrencinin eğitimi için çaba harcıyor. (AA)

