        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla rekor seviyeden tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:13 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:13
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 219,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,80 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,39 ile iletişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik devreye alınması planlanan yeni gümrük tarifelerini askıya aldığını açıklamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan büyüme verisi de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

        ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

        Yurt içinde BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrası bankacılık endeksindeki düşüşe karşın günü pozitif seyirle tamamladı.

        TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye çekti.

        TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdiği belirtildi.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini beklemişti.

        Analistler yarın piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s’in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

        Bunlara ek olarak yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise Japonya, BoJ'un faiz kararı ve dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane yıldızlarından Shaquille O'Neal ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane yıldızlarından Shaquille O'Neal ile bir araya geldi (İHA)

