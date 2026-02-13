Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,69 %0,00
        DOLAR 43,7392 %0,14
        EURO 51,9224 %0,09
        GRAM ALTIN 7.052,28 %2,22
        FAİZ 35,79 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 109,49 %4,22
        BITCOIN 69.170,00 %5,15
        GBP/TRY 59,6717 %0,17
        EUR/USD 1,1870 %-0,01
        BRENT 67,68 %0,18
        ÇEYREK ALTIN 11.530,48 %2,22
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yatay seyirle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yatay seyirle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 14.180,69 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 20:01 Güncelleme: 13.02.2026 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yatay seyirle tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 222,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,79 ile metal ana sanayi oldu.

        Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

        Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 14.320,87 seviyesini görerek rekor tazelemesinin ardından gelen satışlarla günü yatay bir seyirle tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2025'te cari işlemler hesabında 7 milyar 253 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık verildi. Ayrıca Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, bütçe dengesi, tüketici güven endeksinin yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de Dış Ticaret Dengesi ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayağından vince asılan zihinsel engelli Hamza: Çekindim, aileme bile anlatamadım

        ANKARA'da çalıştığı atölyede iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak görüntüleri çekilen ve sanal medyada paylaşılan zihinsel engelli Hamza S. (26), "Onlar bana böyle bir şaka yapmışlar. Daha doğrusu eşek şakası. Çekindim, aileme bile anlatamadım. Üzgünüm. Cezalarını çeksinler" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi