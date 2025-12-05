Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.007,37 %0,81
        DOLAR 42,5061 %0,09
        EURO 49,4808 %-0,10
        GRAM ALTIN 5.754,20 %0,02
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 79,58 %1,95
        BITCOIN 88.871,00 %-3,58
        GBP/TRY 56,6459 %-0,17
        EUR/USD 1,1634 %-0,09
        BRENT 63,60 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 9.408,12 %0,02
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:59 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,85 puan artarken toplam işlem hacmi 140,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,68 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 7,48 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

        BIST 100 endeksi de gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararı öncesinde, bankacılık endeksi öncülüğünde haftanın son işlem gününü pozitif bir seyirle tamamladı.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, TCMB PPK toplantısı, cari denge, TCMB piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de FOMC toplantısı ve dış ticaret dengesi ile Çin'de dış ticaret dengesi ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"