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Hisse geri alım programları 25 milyar lirayı aştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Borsa İstanbul'da bürokratik süreçlerin azaltılmasıyla 80'in üzerinde şirket toplam büyüklüğü 25 milyar lirayı aşan tutarda hisse geri alım programı açıkladı

Borsa İstanbul'da hisse geri alım programları 25 milyar lirayı aştı
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AA

Deprem felaketi piyasalarda oynaklığın had safhaya çıkmasına sebep olurken, şirketler bu zorlu dönemde ellerini taşın altına koymaktan çekinmedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsanın 5 işlem günü kapalı kaldığı dönemde sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alırken, bunların arasında şirketlerin Genel Kurul'a gitmeden Yönetim Kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabilmelerine yönelik karar öne çıktı.

SPK'dan yapılan açıklamada, geri alınan payların, alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacağı ve payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların bağlı ortaklıklarının da aynı şekilde geri alım programı başlatabileceği aktarılarak, yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıkların ve bağlı ortaklıklarının ise geri alım programlarına, yönetim kurullarınca ayrıca bir karar alınmasına gerek olmaksızın bu kararda belirtilen şartlar ile devam edebilecekleri belirtilmişti.

Kararın ardından birçok şirket hisse geri alım programı açıklarken, analistler, söz konusu adımın Borsa İstanbul'da deprem nedeniyle artan oynaklığın yatışmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Analistler, şirketlerin geri alım programlarının hisse fiyatını desteklemekle birlikte yatırımcıları psikolojik olarak da olumlu etkilediğini ifade etti.

Deprem sonrası gerçekleşen işlemlerde panik havasının öne çıktığını dile getiren analistler, alınan önlemler neticesinde borsada yavaş yavaş dengelenme eğiliminin görüldüğünü bildirdi.

Analistler, bilanço döneminin devam ettiğine dikkati çekerek, borsanın bankalar başta olmak üzere hala ucuz olduğunu ve yaklaşık 275 puanla dolar bazlı zirvesinin oldukça uzağında bulunduğunu hatırlattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 3 Şubat Cuma günü 4.997 seviyesinden kapanmasının ardından, pazartesi ve salı günü yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 4.505 puana inmişti. Alınan önlemlerle birlikte 15 Şubat çarşamba günü tekrar işlem açılan borsada, BIST 100 endeksi, deprem öncesi seviyenin üzerinde 5.000-5.200 bandında dengelendi.

THY İLK SIRADA

SPK'nın hisse geri alım programlarına yönelik bürokratik zorlukları hafifletmesinin ardından şirketler ardı ardına hisse geri alımı açıklamasında bulunurken, açıklanan programların büyüklüğü 25 milyar lirayı aştı.

Hisse geri alım programlarının süresi ise 3 ay ile 3 yıl arasında değişiklik gösterirdi.

Bu dönemde 81 şirket söz konusu olanaktan faydalanırken, en büyük hisse geri alım programı 9 milyar lirayla Türk Hava Yolları'ndan (THY) geldi.

THY'yi 3 milyar lirayla İş Bankası, 2 milyar lirayla Ereğli Demir Çelik ve 1,5 milyar lirayla Halkbank ve Aksa Akrilik takip etti. Daha önce 750 milyon liralık hisse geri alım programı bulunan Halkbank böylece program büyüklüğünü 2,25 milyar liraya çıkarmış oldu.

Vakıfbank ve Akbank da 1'er milyar liralık hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Açıklanan hisse geri alım programları içinde 1 milyar lira ve üzeri alımlar toplam hisse geri alım programlarının yaklaşık yüzde 70'ini oluştururken, 51 şirket 10 milyon lira ila 100 milyon lira arasında hisse geri alımı açıkladı.

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