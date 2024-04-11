Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan biri olan borsanın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, "2024 Ramazan Bayramı'ndan sonra borsa ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı hakkında bilgiler...