Borsa günü değer kaybıyla tamamladı! 18 Mayıs Pazartesi borsa neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününe yüzde 0,24 azalışla 14.333,66 puandan başladı. Gün boyu düşüş eğiliminde hareket endeks günü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yüksek tansiyon iklimine geri dönüleceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanmaması nedeniyle haftaya tedirgin başladı. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 18 Mayıs Pazartesi borsada düşüşün nedeni...
Endeksin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düştü? 18 Mayıs 2026 Pazartesi borsa neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. Geçen hafta gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelerde beklentileri karşılayacak somut bir politika adımı çıkmaması da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Öte yandan sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,48 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,41 ile metal ana sanayi oldu. İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti.
Küresel piyasalarda, ABD-İran hattında Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı petrol fiyatları üzerinden risk algısını şekillendirirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon ve merkez bankalarının faiz patikasına etkilerine yönelik endişelerle negatif bir seyir izleniyor.
Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,8'e çıktı. İşsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.
Analistler, yarın yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ticaret dengesi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.