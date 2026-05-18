Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Borsa neden düştü? 18 Mayıs 2026 Pazartesi borsa neden düşüyor?

        Borsa günü değer kaybıyla tamamladı! 18 Mayıs Pazartesi borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününe yüzde 0,24 azalışla 14.333,66 puandan başladı. Gün boyu düşüş eğiliminde hareket endeks günü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yüksek tansiyon iklimine geri dönüleceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanmaması nedeniyle haftaya tedirgin başladı. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 18 Mayıs Pazartesi borsada düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 18:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Endeksin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düştü? 18 Mayıs 2026 Pazartesi borsa neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. Geçen hafta gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelerde beklentileri karşılayacak somut bir politika adımı çıkmaması da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Öte yandan sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,48 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,41 ile metal ana sanayi oldu. İşte detaylar...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,3 milyar lira oldu.

         

        Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti.

         

        3

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,48 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,41 ile metal ana sanayi oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD-İran hattında Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı petrol fiyatları üzerinden risk algısını şekillendirirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon ve merkez bankalarının faiz patikasına etkilerine yönelik endişelerle negatif bir seyir izleniyor.

         

        4

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,8'e çıktı. İşsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

         

        Analistler, yarın yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ticaret dengesi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

        Tekirdağ Çorlu'da iki polisin şehit düştüğü olayda saldırganın yakalandığı anın kamera görüntüsü ortaya çıktı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor