Bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,92 ile spor oldu.