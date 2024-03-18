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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Borsa neden düşüyor? 18 Mart 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? - Merak Edilenler Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 18 Mart 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününde 0,18 yükselişle 8.844,50 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi kapanışı, yüzde 1,25 puan kayıpla, 8.718,11 puanda tamamladı. Haftanın kapanış gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamlamıştı. Son günlerde borsada yaşanan düşüşün nedeni, yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte 18 Mart 2024 Pazartesi borsa bugün neden düştü sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 19:14 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:14
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın açılış gününde, yüzde 1,25 düşüşle 8.718,11 puanla tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası FED'in faiz karırını açıklacağı haftada, borsada yaşanan düşüşün nedeni, yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 18 Mart 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ 18 MART?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 8.718,11 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,92 ile spor oldu.

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        Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Almanya'da ZEW endekslerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, BoJ'un politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

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        Japonya'nın en büyük sendika grubunun son otuz yılın en güçlü ücret anlaşmalarını açıklamasının ardından BoJ'un negatif faiz politikasını sonlandıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Kaynak - AA

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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