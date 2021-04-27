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Dün alınan tam kapanma kararının ardından bugün gözler piyasanın vereceği reaksiyona çevrildi. Borsa İstanbul'da öğlen itibarıyla kararın ardından yükseliş yaşandı.

BIST 100 endeksi yüzde 1.5'lik artışla 1394 puana yükseldi. Kararın doğrudan etkileyeceği bazı hisselerdeki hızlı artışlar dikkat çekti.

Gıda ve içecek üreticilerinin yer aldığı BIST Gıda endeksi yüzde 3.7 yükseldi. Bunda evde geçirilen sürede tüketimin artacağına yönelik oluşan beklenti etkili oldu.

Benzer şekilde market zincirlerinin yer aldığı BIST Perakende endeksinde de yüzde 3'e yakın bir yükseliş yaşandı. Carrefoursa hisselerindeki yükseliş yüzde 9.98 olurken, Bizim, yüzde 3.57, Migros 3.37, Şok yüzde 1.95, BİM ise yüzde 1.8 yükseldi.

HAVAYOLLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Bunun yanında BIST Ulaştırma endeksi de yüzde 3 yükseldi. THY'de yüzde 3, Pegasus'ta yüzde 4'ü aşan yükselişler yaşandı. Seyahat kısıtlamalarının da içinde yer aldığı bir tam kapanma kararının ardından bu yükselişler ilk anda çok mantıklı görünmeyebilir. Ancak analistler son 1 ayda öz konusu hisselerde düşüşler yaşandığını, alınan tam kapanma kararının ise salgınla daha sıkı bir mücadele anlamına geldiğine dikkat çekti. Bu kararın vaka sayısında düşüşe yol açacağı, bunun da yaz aylarında turizmde hareketliliği artıracağına yönelik oluşan beklenti THY ve Pegasus hisselerine olumlu yansıdı.