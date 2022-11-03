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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan oluyor. Amerika Merkez Bankası FED'in aldığı 75 baz puanlık faiz artışının dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerinin değerlendirildiği programda bundan sonraki dönemde merkez bankalarının olası tavırları ve bunun borsalara ve emtia fiyatlarına yansıması ele alınıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin açıklanan 9 aylık bilançolarına değinilen programda Doğan, sektörlerin bilanço kalemleri ve gelecek dönem beklentilerini teker teker açıklıyor.

HAVACILIKTA TAMAM MI DEVAM MI?

Global gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarının ele alındığı programda başta bilançosu iyi gelen havayolu, enerji ve perakende sektörlerinde bilançolar ve hisse fiyatları göz önüne alındığında yatırımcıların nasıl bir seyir izlemesi gerektiği üzerinde duruluyor. Doğan programda demir çelik, telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinin neden endekse uyum sağlayamadıklarına dair görüşlerini açıklarken hangi alanlarda olumsuz gelişmelerin yaşanmaya devam edeceği hangi sektörlerde ise bundan sonra yükselme potansiyeli olduğuna dair açıklamalarda bulunuyor.

HANGİ SEKTÖRLER ŞANSLI?

Borsanın geldiği mevcut konumda yatırımcıların pozisyon alırken nelere dikkat etmesi gerektiği yönündeki fikirlerini paylaşan Doğan, borsada hangi sektörlerin bundan sonraki süreçte daha şanslı göründüğüne dair tahminlerini de aktarıyor. Doğan ayrıca başta ABD olmak üzere diğer ülke borsaları hakkındaki görüşlerini de dile getiriyor.