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Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz oluyor. Gerz, Borsa İstanbul'da temmuz ortasında başlayan rallinin nedenlerini açıklıyor.

Yükselişin neden kamu bankaları ve kamu ile ilişkili şirketlerde olduğuna dair görüşlerini paylaşan Gerz, global piyasalardaki genel durumun borsanın bu yükselişine destek olup olmayacağına dair tahminlerini de dile getiriyor.

FAİZ NEDEN GERİLİYOR?

Mehmet Gerz cari açığın yüksek geliyor olmasına rağmen döviz kurunun neden bir süredir yerinde saydığına dair değerlendirmelerini dile getirirken harcama yönlü politikalar nedeniyle ekonomi yönetimine yapılan eleştirilere rağmen gerileyen faiz oranları konusunda açıklamalarda bulunuyor. Borsada hangi sektörler bundan sonraki süreçte daha şanslı göründüğüne dair fikirlerini paylaşan Gerz ayrıca bir portföy yönetim şirketi yetkilisi olarak vatandaşlara tam da şu dönemde nasıl bir portföy oluşturmaları gerektiği yönündeki tavsiyelerini de sıralıyor.