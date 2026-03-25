Borsa İstanbul'da son durum yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, BIST 100 endeksi güne yüzde 0,77 yükselişle 13.029 puandan başladı; küresel piyasalarda ABD-İran müzakerelerine ilişkin gelişmeler öne çıkarken, gözler hem yurt içi veri akışına hem de kritik direnç ve destek seviyelerine çevrildi.
Borsa İstanbul'da yükselişle açılış yapan BIST 100 endeksi 13 bin puanın üzerine çıkarken, önceki günkü sert kaybın ardından piyasalar yön arayışını sürdürüyor; Orta Doğu kaynaklı gelişmeler ve açıklanacak ekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 13.029,32 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 12.930,16 puandan tamamladı.
Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,16 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.029,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,63 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,63 ile kimya petrol plastik oldu.
PİYASALAR ABD-İRAN MÜZAKERELERİNE ODAKLANDI
Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki günkü Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığına yönelik açıklamalarına ek dün de İran ile müzakere halinde olduklarını ifade etmesi bölgedeki gerilimlerin yakın zamanda sona erebileceğine dair umutları artırdı.
Bölgede tansiyonun tam olarak yatışmaması yatırımcıları temkinli hareket etmeye yöneltirken, bu durum piyasaların güçlü bir toparlanmaya girmesini engelliyor.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentileri verilerinin, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 seviyelerinin direnç, 12.800 ve 12.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.