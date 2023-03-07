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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu KT Portföy Araştırma Direktörü Bayram Veli Salur oldu. Borsa İstanbul'a rakip olarak görülen kur korumalı mevduat ve döviz mevduatının değerlendirildiği programda Salur, seçim sonrası gelişmeler bu gelişmelerin Borsa İstanbul'a olası etkileri konusundaki fikirlerini paylaştı. Borsada işlem gören şirketlerin önümüzdeki dönem projeksiyonlarını da yapan Salur ayrıca deprem ve seçim gölgesinde doğru portföy oluşturmanın inceliklerini aktardı.

KURDAKİ DURAĞANLIĞIN ETKİSİ NE OLACAK?

Hisse fiyatlarının makroekonomik durumdan nasıl etkilendiğini ele alındığı programda son dönemdeki ekonomi göstergeler irdelenerek depremin ekonomik etkileri tartışılıyor. Kurdaki durağanlık ve artan maliyetler nedeniyle ihracatla ilgili endişelerin ele alındığı Borsada Yatırım programında bu durumun cari açık üzerindeki etkisi konuşulurken diğer yandan bu durumun borsa şirketleri üzerindeki etkisi değerlendiriliyor.

HİSSE FONLARINDA DURUM NE?

Salur programda 2023 yılında gözde olabilecek sektörleri sıralarken devlet katkısı fonlarında hisse oranının yüzde 30’a çıkarılmasının etkilerini yorumluyor. Diğer yandan hisse senedi yatırımcı sayılarında son dönemdeki düşüşün de dile getirildiği programda ayrıca hisse yoğun yatırım ve emeklilik fonlarındaki durum da masaya yatırılıyor.