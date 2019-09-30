Azerbaycan petrollerini, Ceyhan’dan dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı’nın toplam uzunluğu, bin 768 kilometre.

Hattın, bin 78 kilometrelik bölümü Türkiye sınırlarında yer alıyor. Hat, 10 il ve 330 köyden geçiyor. Boru hattının Türkiye bölümün, BP ve BTC ortakları adına kısa adıyla BIL olarak bilinen BOTAŞ International Limited şirketi işletiyor. Boru hattının günlük kapasitesi 1.2 milyon varil. Hattan, düzenli petrol akışı sürüyor.

BP’NİN ÖNERİSİ

BTC’de, son dönemde Ankara’da enerji kulislerine de yansıyan bir öneri konuşuluyor. Hatta, zaman zaman değişik amaçlarla müdahalelerin gündeme geldiği, projenin ortaklarından olan İngiliz BP’nin de bu konuda bir öneride bulunduğu ifade ediliyor.

BP’nin, olası müdahalelerin önüne geçmek için “özel güvenlik” çalışanlarından oluşan bir birim kurmayı gündeme taşıdığı belirtiliyor. Bu birim, jandarma yerine hattı gece-gündüz mobil olarak takip edecek, müdahalelerin önüne geçecek.

Peki, bu öneri kabul edilecek mi? Ankara’nın, bu öneriyi “not ettiği” ve görüşmelerin sürdüğü kaydediliyor.