Borusan Otomotiv'e "İş'te Eşit Kadın Sertifikası" Borusan Otomotiv Grubu, "İş'te Eşit Kadın Sertifikası"nı almaya hak kazandığını duyurdu. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Otomotiv sektöründe 'erkek işi' algısını yıkarak kadınların sektörümüzdeki varlığı ile katkısını artırmak yönünde irademizi güçlendirmek ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkes için eşit iş ortamı sunmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi

Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliği ile gerçekleştirilen bağımsız denetimi tamamlayan Borusan Otomotiv Grubu, iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlara verilen "İş'te Eşit Kadın Sertifikası"nı almaya hak kazandı

Fırsat eşitliğini gözettiklerini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Almış olduğumuz bu sertifika, Borusan Otomotiv Grubu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna verdiğimiz önemin, fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerimizi eyleme geçirmiş olmamızın en önemli kanıtlarından biri. Otomotiv sektöründe 'erkek işi' algısını yıkarak kadınların sektörümüzdeki varlığı ile katkısını artırmak yönünde irademizi güçlendirmek ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkes için eşit iş ortamı sunmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, İcra Kurulu Üyeleri Simay Alsan ve Tuğba Paşalı Karacan, ilk otomotiv şirketi olarak hak edilen sertifikayı Sürdürülebilirlik Akademisi'nden Murat Sungur Bursa ve Intertek'ten Nurten İlunt'un elinden aldılar.

Yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliği ile iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar bağımsız bir denetim sonrası sertifikalandırılıyor.

Sertifikaya hak kazanan özel şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları'nın ve Yerel Yönetimler'in eşitlikçi yaklaşımlarının bu yöndeki dönüşümü desteklemesi hedefleniyor. Sertifika denetimleri, Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki olmak üzere beş ana başlıkta gerçekleştiriliyor.