Almanya Bundesliga´nın 6´ncı haftasında Borussia Dortmund, sahasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu´nun forması giydiği Schalke 04´ü konuk etti. Signal Iduna Park´ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip; 55'inci dakikada Akanji, 61´inci dakikada Haaland ve 78 Hummels´in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Ahmed Kutucu, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 56´ncı dakikada Paciencia´nın yerine oyuna dahil oldu. Ozan Kabak ise cezası sebebiyle karşılaşmada görev almadı.

Öte yandan ev sahibi ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı futbolcu Emre Can, mücadelede görev yapamadı.