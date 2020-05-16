Tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinden olan Bundesliga bugün kaldığı yerden start aldı. 26. haftada seyircisiz oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, ezeli rakibi Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti.

Bir dizi önlem çerçevesinde oynanan maçta Dortmund sahaya Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt ve Haaland 11'iyle çıkarken Schalke 04'de Dawid Wagner sahaya Schubert, Todibo, Sane, Nastasic, McKennie, Suat, Kenny, Oczipka, Caliguri, Harit ve Raman 11'ini sürdü.

Borussia Dortmund 29. dakikada 1-0 öne geçti. Thorgan Hazard'ın pasında topla buluşan Haaland, maçtaki ilk golü kaydeden isim oldu. Ev sahibi ekip ilk yarının son anlarında Raphael Guerreiro'nun golüyle devreye 2-0 önde gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Borussia Dortmund, Thorgan Hazard'ın 48. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. Mücadelede dakikalar 63'ü gösterdiğinde bir kez daha sahne alan Guerreiro maçın skorunu ilan etti: 4-0.