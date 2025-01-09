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        Haberler Bilgi Spor Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı hangi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga maçları

        Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı hangi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bundesliga'nın 16. hafta maçında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde bulunan Leverkusen, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan zirvenin 11 puan gerisinde olan Borussia Dortmund 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:50
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        Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da namağlüp şampiyon olan Xabi Alonso'nun öğrencileri, zorlu Dortmund deplasmanında kazanarak yarışı sürdürmek istiyor. Öte yandan Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, istikrarsız gidişini bu maçla bozmak istiyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda?

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        BAYER LEVERKUSEN- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

        Bayer Leverkusen- Borussia Dortmund maçı 10 Ocak Cuma (yarın) 22.30'da oynanacak.

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        BAYER LEVERKUSEN- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

        BVB Stadion Dortmund'da oynanacak karşılaşma TİVİBU SPOR 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen toplamda 106 maça çıktı. Karşılaşmaların 46'sı sarı siyahlıların üstünlüğüyle sonuçlanırken, 33 mücadeleyi Leverkusen kazandı. Aralarında oynanan 27 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

        5

        BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11

        Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo, Tella, Wirtz, Shick

        6

        BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11

        Kobel, Couto, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Nmecha, Malen, Brandt, Bynoe, Beier, Guirassy

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