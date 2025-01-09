Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da namağlüp şampiyon olan Xabi Alonso'nun öğrencileri, zorlu Dortmund deplasmanında kazanarak yarışı sürdürmek istiyor. Öte yandan Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, istikrarsız gidişini bu maçla bozmak istiyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda?