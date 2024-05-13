Boşanma tartışması büyüdü, damadını vurdu
Aksaray'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadıyla tartışan Ahmet Tokebedük, damadını vurarak ölümüne sebep oldu. Kayınpeder gözaltına alındı, evin önünde ise geniş güvenlik önlemi alındı
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Ahmet Tokebedük (49), kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir'i (30) tabancayla öldürdü.
Fotoğraf: DHA
Olay, saat 16.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Tokebedük'e ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Ahmet Tokebedük, evin bahçesinde kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir ile boşanma konusu nedeniyle tartıştı.
Fotoğraf: DHA
TABANCAYLA DAMADINA ATEŞ ETTİ
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Tokebedük, tabancayla damadı Bozdemir'i ateş etti. Bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Bozdemir, ihbarla çağrılan ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
Bozdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokebedük ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.
*Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.