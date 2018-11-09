Sezonun 7. galibiyetine uzanan Celtics'te all-star Kyrie Irving 39 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Jaylen Brown 17 sayı ve 6 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 9. kez kaybeden Suns'ta Devin Booker 38 sayı ve 9 asist, T.J. Warren 29 sayı, Deandre Ayton ise 14 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 98-80

Phoenix Suns-Boston Celtics: 109-116

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 116-105

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 111-134

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