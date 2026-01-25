Habertürk
        Haberler Spor Basketbol BOTAŞ: 68 - Fenerbahçe Opet: 90 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        BOTAŞ: 68 - Fenerbahçe Opet: 90 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 90-68 yendi.

        Giriş: 25.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:51
        Fenerbahçe Opet'ten BOTAŞ'a büyük fark!
        HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 90-68 yendi.

        Ligde 15. maçına çıkan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. BOTAŞ ise 16. maçında 8. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Münevver Özemre, Özkan Talo, Ali Osman Kanık

        BOTAŞ: Bejedi 21, Rana Uçar 2, Ayşegül Günay Aladağ 7, Dantas 21, Serfa 2, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin, Selin Rachel Gül 6, Mina Berber 6

        Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 18, Williams 19, Rupert 13, McCovan 8, Olcay Çakır Turgut 4, Meesseman 4, Milic 13, Meltem Avcı Yılmaz, Ece Erginay 3, Tuana Vural 3, Eymech

        1. Periyot: 9-19

        Devre: 32-38

        3. Periyot: 43-70

