BOTAŞ ve Shell arasında 10 yıllık LNG anlaşması

Bayraktar, BOTAŞ ile Shell arasında LNG anlaşması imzalanması programı çerçevesinde Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Söz konusu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Bayraktar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yıllık doğalgazın yarısını LNG gemileri ile alabilecek durumda olduğunu, bu kapsamda dengeli bir tedarik portföyü oluşturmak amacıyla hem komşu ülkelerle hem de uluslararası şirketlerle çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Bayraktar, Azerbaycan ve Cezayir ile boru gazı ve LNG tedarik anlaşmalarının yenilendiğini ve Türkiye'nin halihazırda 34 ülkeyle doğalgaz ticareti yaptığını belirterek, "Bu yıl 50. kuruluş yılını idrak eden BOTAŞ 2023 yılındaki 26,5 milyar dolarlık satışıyla Türkiye'nin açık ara en büyük şirketi konumundadır." dedi.

REKLAM Doğalgaz tedarik portföyünün çeşitlendirilmesi doğrultusunda yarım asırlık tecrübeye sahip BOTAŞ ile Shell arasında uzun dönemli bir LNG anlaşması imzalanacağını bildiren Bayraktar, "Bu kapsamda 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı. Bu anlaşmanın iki şirket arasında sadece bir alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonlarıyla bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanları sunması bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Anlaşma kapsamında gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ'ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğalgaz ticaretindeki etkin rolünü daha da güçlendirecek ve genişletecektir. Bunun yanı sıra, TPAO ve Shell arasında 11 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda petrol ve doğalgaz sahalarında yürütülen ortak çalışmalardan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu işbirliğini daha da somutlaştırmak istiyoruz. İşbirliğimizi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda daha da ilerletme niyetimizi sürdürüyoruz."

REKLAM TÜRKİYE'NİN ALTYAPISI YILLIK 80 MİLYAR METREKÜP GAZI SAĞLAYABİLİR Bayraktar, Türkiye'nin hızlı bir enerji dönüşümü geçirdiğini ve enerjide yapılan yaptırımlar ve yeni projelerin yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, "Shell'in bu konudaki iddialı hedefleri için Türkiye rüzgar ve güneş potansiyeli inanıyorum ki dikkatle üzerinde birlikte çalışmamızı gerektirecek ve inşallah ileride böyle bir etkinlikte yenilenebilir projelerle ilgili yatırımları imzalıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin son yıllarda doğalgaz alanında yaptığı yatırımların arttığına işaret ederek, altyapı yatırımlarıyla rahatlıkla yıllık 70-80 milyar metreküp doğalgaz arzı sağlayabilecek durumda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'ya uzanan boru hatlarıyla gaz ihraç etme imkanı olduğuna da dikkati çeken Bayraktar, bu sayede Türkiye'nin artık komşu ülke Bulgaristan'a, ortak sınırının olmadığı Macaristan'a, Romanya'ya, Sırbistan'a doğalgaz ihraç ettiğini anımsattı. REKLAM - Türkiye'nin günlük doğalgaz üretimi 7,6 milyon metreküpü geçti Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 51 milyar metreküplük yıllık tüketimiyle Avrupa'nın 4. büyük doğalgaz pazarına sahip olduğunu ifade etti. 2002'nin Türkiye'de doğalgaz için önemli bir milat olduğunun altını çizen Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon ile sadece 5 ilde kullanılan doğalgaz bugün 81 il, 862 yerleşim yeri ve 212 Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaştı. Bugün, doğalgazda Türkiye olarak günlük 7,5 milyon metreküpün üzerinde bir üretimimiz var, 3,2 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendimiz üretiyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin 15 Ağustos'ta doğalgazda günlük bazda üretim rekoru kırarak 7 milyon 609 bin metreküpe ulaştığını, sadece Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleştirilen üretimin ise 15 Ağustos'ta 6 milyon 146 bin metreküp ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti. REKLAM Singapur'dan yola çıkan yüzer üretim depolama ve tahliye platformunun (FPSO) bu ay sonunda Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, "Aktivasyon işlemleri sonrası bu tesis 20 yıl boyunca Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 4,5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak 10 milyon metreküplük üretim yapacak." diye konuştu.