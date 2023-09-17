Bournemouth: 0 - Chelsea: 0 MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Andoni Iraola yönetimindeki ile Mauricio Pochettino'nun ekibi karşı karşıya geldi.
Giriş: 17.09.2023 - 18:43 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:43
Vitality Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı. Bu lig mücadelesi başladığı şekilde 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Chelsea 14. sırada yer aldı
Chelsea bu beraberlikle 5 puanda 14. sırada yer alırken, Bournemouth'da 3 puanda kaldı.
Chelsea bir sonraki karşılamasında sahasında Aston Villa'yı konuk ederken, Bournemouth, Brighton ile deplasmanda karşılaşacak.