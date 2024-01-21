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        Haberler Spor Futbol İngiltere Bournemouth: 0 - Liverpool: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bournemouth: 0 - Liverpool: 4 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Liverpool, Bournemouth'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 21:53 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:53
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        Liverpool liderliğini sürdürdü!
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        İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Liverpool 4-0 kazandı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 49 ve 90+3'te Darwin Nunez, 70 ve 79. dakikalarda Diogo Jota kaydetti.

        Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Liverpool, puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 25 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maçında Bournemouth, West Ham deplasmanına gidecek. Liverpool, gelecek hafta evinde Chelsea'yi ağırlayacak.

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