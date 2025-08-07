Brad Pitt'in anne acısı

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Brad Pitt, annesi Jane Etta Pitt'in vefatıyla sarsıldı. 84 yaşındaki Jane Etta Pitt, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Acı haberi, Ünlü oyuncunun yeğeni Sydney Pitt sosyal medya hesabından duyurdu. Sydney, yaptığı paylaşımda; "Tatlı anneannem Jane Etta, gitmene henüz hazır değildik. Ama artık özgürce şarkı söyleyip, dans edip, resim yapabildiğini bilmek, içimizi biraz olsun rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

Brad Pitt'in annesiyle güçlü bir bağı olduğu biliniyordu. Ailenin bir arada kalmasında önemli bir rol üstlenen Jane Etta, beş yıl önce tüm aileyi bir araya getiren özel bir etkinlik düzenlemişti. Eski bir aile danışmanı olan Jane Etta, genellikle kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etse de, eşi William ile birlikte zaman zaman Brad Pitt'in davetlisi olarak kırmızı halıda yer almıştı.

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