Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Brad Pitt'in anne acısı - Magazin haberleri

        Brad Pitt'in anne acısı

        Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'in annesi Jane Etta Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Pitt'in yeğeni Sydney Pitt sosyal medya üzerinden duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 00:14 Güncelleme: 07.08.2025 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brad Pitt'in anne acısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Brad Pitt, annesi Jane Etta Pitt'in vefatıyla sarsıldı. 84 yaşındaki Jane Etta Pitt, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

        Acı haberi, Ünlü oyuncunun yeğeni Sydney Pitt sosyal medya hesabından duyurdu. Sydney, yaptığı paylaşımda; "Tatlı anneannem Jane Etta, gitmene henüz hazır değildik. Ama artık özgürce şarkı söyleyip, dans edip, resim yapabildiğini bilmek, içimizi biraz olsun rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

        Brad Pitt'in annesiyle güçlü bir bağı olduğu biliniyordu. Ailenin bir arada kalmasında önemli bir rol üstlenen Jane Etta, beş yıl önce tüm aileyi bir araya getiren özel bir etkinlik düzenlemişti. Eski bir aile danışmanı olan Jane Etta, genellikle kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etse de, eşi William ile birlikte zaman zaman Brad Pitt'in davetlisi olarak kırmızı halıda yer almıştı.

        Fotoğraflar: AP, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jane Etta Pitt
        #Brad Pitt
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        "Finali hayal ediyoruz!"
        "Finali hayal ediyoruz!"
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu