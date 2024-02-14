Braga, Al-Musrati'nin halefini Beşiktaş'ta buldu!
Al-Musrati'nin Beşiktaş'a transfer olmasının ardından ön libero mevkisi için arayışlara giren Braga, siyah-beyazlıların Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'yı gündemine aldı.
Al-Musrati'nin ayrılığı sonrasında bu bölge için arayışlarını sıklaştıran Portekiz ekibi Braga, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Africafoot'un haberine göre; Braga, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Marsilya'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana'yı gündemine aldı.
Portekiz ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna dek takip edeceği ve performansına göre Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği belirtiliyor.
Beşiktaş, sezon başında 4 milyon Euro karşılığında RC Lens'ten transfer ettiği Jean Onana'yı beklediği katkıyı alamadığı için ara transfer döneminde 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralamıştı
Fransız medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberde Marsilya'nın Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği iddia edilmişti.
Şu ana dek Marsilya'da 5 maça çıkan Onana, sahada kaldığı 373 dakikada 2 sarı kart gördü.