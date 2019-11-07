UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ilk 3 maçını kaybeden Beşiktaş, 7 puanı bulunan Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Braga şehrindeki maçı kaybetmesi durumunda gruptan çıkma şansını yitirecek. Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve BeIN Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek.

BRAGA - BEŞİKTAŞ

STAT: Municipal de Braga

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Gediminas Mazeika

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Oğuzhan, Kartal Yılmaz, Boyd, Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın

TEKNİK SORUMLU: Recep Uçar

AVCI VE 6 İSİM YOK

Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Tecrübeli hocaya, "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı konuldu. Tedavisinin devam etmesi ve tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğundan doktorlar tarafından deneyimli teknik adama seyahat izni verilmedi. Bu nedenle Braga maçında takımının başında olamayacak Avcı'nın yerine teknik sorumluluk görevini Recep Uçar gerçekleştirecek. Kartal'da ayrıca Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül kadroya alınmadı.

AVRUPA'DA 220. MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 220. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 219 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 90 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 291 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 315 gol gördü.

KUPA 2'DE 118. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 118. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 117 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 42 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 185 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 146 gol yedi.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

KARTAL, DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 6 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 8 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

110. DEPLASMAN MAÇI BRAGA

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 110. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 109 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 61 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 126 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 202 gol gördü.

PORTEKİZ EKİPLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

Portekiz takımlarıyla 14 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 6 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 18 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 20 gol gördü. Beşiktaş'ın yarınki rakibi Braga ise Türk ekipleriyle oynadığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Türk takımlarına 22 gol atan Braga, 12 gol yedi.

BRAGA İLE 4. RANDEVU

Bu arada iki takım tarihlerinde 3 kez karşı karşıya geldi. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde birbirlerine rakip olan Beşiktaş ile Braga, birer galibiyet elde etti. Her iki ekip bu galibiyetleri deplasmanda aldı. Beşiktaş, Braga'yı Portekiz'de 2-0 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise Braga'ya evinde 2-1 mağlup oldu.