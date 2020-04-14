TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün bu yaz kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini söyledi.

Türkiye'de oynadığı 6 maçın sonunda menajerinin kendisini çağırdığını dile getiren Darri "Galatasaray seni takip ediyor. Normalde sana söylemezdim çünkü sahada bu düşünceyle olmanı istemezdim ancak bu senin iyi iş yaptığını gösteriyor' dedi" ifadelerini kullandı. Darri sözlerine şöyle devam etti: "Devre arasında çok ilgi vardı, Süper Lig'den ve Bundesliga'dan isteyenler oldu ancak değişiklik yapmadık. Burada bir kulübe gitmek istiyorum dersem doğru olmaz ancak en iyisine gitmek istiyorum. Çalışmaya devam etmeliyim, takım arkadaşlarım bana sürekli 'Süper Lig garanti' diyor"