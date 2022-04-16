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Brent petrol varil fiyatı yükseldi! Brent petrol varil fiyatı kaç dolar, 1 varil brent petrol ne kadar?

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte en çok konuşulan konuların arasına giren brent petrol fiyatları 16 Nisan Cumartesi gününe yüksek başladı. Geçtiğimiz haftalarda varil fiyatı 98 dolara kadar gerileyen brent petrolde son durum belli oldu.

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    Brent petrol varil fiyatı yükseldi! 16 Nisan Brent petrol varil fiyatı kaç dolar, 1 varil brent petrol ne kadar?

    Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği, Türkiye'de de güncel motorin, benzin ve LPG otogaz fiyatlarını etkilemesi nedeniyle merak konusu olan brent petrol varil fiyatı yükseldi. Hafta sonu 110 dolar üzerinde işlem gören brent petrol fiyatlarında son durum belli oldu. Bir varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol güncel piyasalarda ne kadar işlem gördüğü araştırılıyor. İşte 16 Nisan Brent petrol fiyatlarında son durum
  • 02
    Brent petrol varil fiyatı yükseldi! 16 Nisan Brent petrol varil fiyatı kaç dolar, 1 varil brent petrol ne kadar?

    BRENT PETROL FİYATI GÜNCEL 

    Brent petrol, 16 Nisan Cumartesi günü uluslararası piyasalarda 111,23 dolardan işlem görüyor. 
  • 03
    Brent petrol varil fiyatı yükseldi! 16 Nisan Brent petrol varil fiyatı kaç dolar, 1 varil brent petrol ne kadar?

    BRENT PETROLDE ACİL DURUM STOKLARI DEVREYE GİRİYOR

    Uluslararası Enerji Ajansı, üye ülkelerin acil petrol stoklarını piyasaya arz etmek üzere yeni bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Yapılan yazılı açıklamada ülkelerin önümüzdeki 6 ayda 120 milyon varil petrolü piyasaya sürme taahhüdünde bulunduğu belirtildi. Bunun yarısı yani 60 milyon varili ABD'den gelecek.
  • 04
    Brent petrol varil fiyatı yükseldi! 16 Nisan Brent petrol varil fiyatı kaç dolar, 1 varil brent petrol ne kadar?

    Ülkeler geçtiğimiz ay da benzer bir taahhütte bulunmuştu. dolayısıyla 6 ayda toplam 240 milyon varil petrol piyasaya sürülecek.

    Son verilen taahhüde ise Türkiye de katıldı. Türkiye stoklarından 3 milyon 60 bin varili piyasaya sürecek.
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    Brent petrol varil fiyatı yükseldi! 16 Nisan Brent petrol varil fiyatı kaç dolar, 1 varil brent petrol ne kadar?

    EA Direktörü Fatih Birol konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir ay arayla eşi görülmemiş bir şekilde ve miktarda acil petrol stoklarının sürülmesi, üye ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaşanan petrol şokundan küresel ekonomiyi koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

    Acil durum petrol stokları ya doğrudan devletlerin kontrolünde ya da devletlerin getirdiği zorunluluk nedeniyle şirketler tarafından tutuluyor.
  • 06
    Brent petrol varil fiyatı yükseldi! 16 Nisan Brent petrol varil fiyatı kaç dolar, 1 varil brent petrol ne kadar?

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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