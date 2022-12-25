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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Spor yazarları, Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesini kaleme aldı

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  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: JESUS GEÇ KALDI

    Dünya Kupası'na girmeden önce Fenerbahçe araya yenilerek girmişti. Yine eksik kalmıştı. Fakat daha iyi mücadele ediyorlardı. Dün geceki Fenerbahçe kendi futbolunu oynamadı. İki yarı iki takım da birbirlerine yoklama macunu attılar. Ortaya kötü futbol çıktı. Haliyle skor da kötüydü.
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    İlk yarıdaki görülen sarı kartlar, aslında teknik adamlar için uyarı niteliğindeydi. Ama Jesus bu konuda geç kaldı. O geç kaldı, takımı da eksik kaldı. Ondan sonra ipler olduğu gibi Trabzonspor'un eline geçti. Abdullah Avcı, 1-0'ın üzerine doğru değişiklikler yaptı. Takımını diri tuttu. Özellikle defansa çekilmediler. Dün gece Fenerbahçe kendi oyununu oynayamadı. Yani oyuncusu atılana kadar sanki 'Trabzon'dan bana beraberlik kafi gelir' havasındaydı. (SABAH)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: JESUS'A YAZAR

    Bir kere Jorge Jesus'a bu vasat zihniyet hiç yakışmıyor. Beşiktaş deplasmanında da Rennes deplasmanında da Başakşehir'e karşı da nihayet Trabzon deplasmanına da "atmaya" değil, "tutmaya" çıktı. F.Bahçe Konya da dahil baş ve başaltı seviyesi takımların hiç birine karşı hakim oynamadı. Hiç bir maçta o diğer maçlarda gördüğümüz baskılı, akışkan futbolunu oynatamadı. Deplasmanlarda kendisi de sindi, oyuncuları da..
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    O nedenle JJ'ye olan sevgi ve güven anlamsız ve nedensiz bir "rahat yeneriz" havası oluşturuyor ancak F.Bahçe'nin "rahat yendiği" bir tane üst seviye maç yok. Bunu bir tespit edelim. Hocanın sinmemesi lazım. Affedilmez olan bu. 4 ye yenil ama sinme. JJ'nin sevilme nedeninin aksine hareket etmesi kabul edilemez. (HABERTÜRK)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: JESUS'U DA YENERLER

    Aslında ilk yarının ilk yarım saati Fenerbahçe’nin istediği gibi gitti. Kalan bölüm, 7 dakikalık uzatması ile birlikte Trabzonspor’a döndü. Buna rağmen Trabzonspor “ah-vah” denecek bir pozisyona giremedi. İlk yarının akılda kalan tek görüntüsü, Joshua King’in üst direkte patlayan şutuydu. Batshuayi, Joshua King‘e asla ayak uyduramadı, aşırı top ezip kaybetti.
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    F.Bahçe, Trabzonspor maçlarını kazanmak istiyorsa, önce sahada eksik kalmamayı becerecek. Hadi, bundan önceki iki Trabzonspor maçında eksik kalışta hakemlerin büyük günahları vardı. Ancak bu maçta çıkan kırmızı kart, hakem Halil Umut Meler’in günahı değil, Crespo ile Jorge Jesus’un ortak yanlışıydı. Takım böyle oynarsa, hoca böyle yanlış yaparsa; Jesus‘u da yenerler... (MİLLİYET)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    CEM DİZDAR: DOĞRU PLAN DOĞRU İŞLEDİ

    Fenerbahçe, arayan takım görüntüsünde olsa da birkaç kırık dökük girişim dışında heyecan verici pek bir şey olmadı. Devre boyunca topla daha çok oynayıp, pas yapmaktan vazgeçmeyen Trabzonspor da pozisyon üretmekte rakibinden farklı değildi. Onların da en gösterişli işi, devre sonuna doğru Abdülkadir Ömür'ün şutuyla geldi. 
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Adı ve beklentisi büyük ancak pozisyon azlığı açısından dengede geçen bir maçı, doğru planı doğru işlettiği için net pozisyonlar bulan Trabzonspor kazandı. Trabzon yukarı tırmanırken bakalım takımı çok dağınık ve birbirinden kopuk görünen Jorge Jesus için neler söylenip, yazılacak. (FANATİK)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ: JESUS BÖYLE İSTEDİ

    Maç öncesinde, iki takımın da durumunu masa üstüne koyup düşündüğünüzde, "gol atan kazanır" maçı bekledik. Öyle de oldu… İki takımda önceliğini birbirini kontrole verdi. Avcı, yüksek tempoda baskıyla oyun kurdurtmadı rakibine. Fenerbahçe için gol "anlara" bağlıydı. King'in direkten dönen topu da bu anlardan bir tanesiydi, Visca'nın şutunun Altay tarafından çelinmesi veya Szalai tarafından uzaklaştırılması da. 
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    10 kişi kalıp, yenik duruma da düşerseniz, ne yaparsınız? Jesus'un zamanı başladı o zaman. Enerjisi yüksek, taraftarını ve hakem yorumun arkasına almış bir takıma karşı, hem oyunu dengeleyip, hem de skoru bulmak zorundasınız. Forvet alıp, orta saha soktu Jesus. İlk bakışta mantıklı… Fenerbahçe yine 10 kişi kaldı, yine kaybetti. Başka türlü olmuyor zaten… Ligin hikayesinde yeni bir bölüm açıldı sadece. Heyecanı veren Fenerbahçe, istediği zaman alan da O olacak… (FOTOMAÇ)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: SORUMLUSU JORGE JESUS

    Ondan sonra da maç zaten koptu... Her hattıyla kötü oynayan, değişikliklerden de katkı alamayan ve kenardan da teknik adam tarafından çok kötü yönetilen Fenerbahçe tamamen dağıldı. Gelelim Jesus'a... Bu kadar örnekler olmasına rağmen sarı kart gördükleri zaman ikinci sarı riskini her an taşıyan Crespo ve Batshuayi'yi devrede çıkarmadı. Hamleleri mutlaka 60'tan sonra mı yapması gerekir her maç?
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    22 kişinin en kötüsü İrfan Can'ı 68 dakika sahada tuttu. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin defans bloğunu çizgi halinde önde bırakma yanlışını eleştiriyorum. 1 kişi eksik kalmışsın ve skorda denge varken defans bloğun yine çizgi halinde önde yakalandı ve skor dezavantajına düştün. Sonuçta taraflı tarafsız herkesin çok büyük teknik direktör diye sürekli övgüler yağdırdığı Jorge Jesus dünkü yenilginin bir numaralı sorumlusudur...
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN: BREZİLYA DİKKATİNİ Mİ DAĞITTI?

    Brezilya milli takım teknik direktörlüğünün boş koltuğu Jorge Jesus’un dikkatini mi dağıttı, konsantrasyonunu mu bozdu bilinmez; Trabzon’da Crespo’yu göz göre göre iki sarı kartla kaybeden ve son kırk dakikayı 10 kişi oynayan Fenerbahçe Dünya Kupası arasına girdiği gibi döndü: Yenilerek!..
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Öte yandan, son derece agresif ve git gelli oyunda ilk yarının son dakikası sarı kart görmüş “sert orta saha Crespo’yu” devre arası oyundan alabilir ve muhtemel bir eksilmeyi önleyebilirdi Jorge Jesus. Zaten 11 kişiyken de eski Fenerbahçe gibi oynayamayan takımın hiç şansı kalmadı o andan itibaren. (MİLLİYET)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: MÜKEMMEL YÖNETTİ

    Fenerbahçe takımının boyu uzadı, orta saha boşaldı, Trabzonspor orta sahadan daha çok top yapıp çıkmaya başlamıştı ki Crespo'nun acemiliği ve kontrolsüz girişi geldi. Haklı olarak ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. Aslında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 11'e 10 bile bloke edebilirdi ama kırmızı karttan hemen sonra gol geldi. Gol kolay görülebilir ama asla değil. Maxi Gomez göğsüyle indiriyor, sağından solundan baskı var, o anda ayak içini kullanamıyor fakat ayak üstüyle köşeyi bulabiliyor. Tipik bir Güney Amerika futbolcusu. 
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Halil Umut Meler çok iyi maç yönetti. Oyun kontrolü, gösterdiği kartların büyük bir çoğunluğu, faul tespitleri mükemmeldi. Belki Batshuayi ile Hugo'ya gösterdiği sarı kartları eleştirebiliriz ama böylesi kritik bir maçı çok iyi yönetti diyebiliriz. (SABAH)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ERMAN ÖZGÜR: HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET

    Fenerbahçe'de maçın neredeyse tamamında, oyuna girenler de dahil olmak üzere kötü oyuna isyan eden oyuncu olmayınca Trabzonspor eksik rakibine fırsat vermedi. Abdullah Avcı'nın maçın en iyileri Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'i oyundan almasına rağmen Trabzonspor hücumda iyi analiz ederek oynadığı Fenerbahçe'ye karşı yine iyi hücum eden taraf oldu. Uzatmalarda ise Trezeguet fişi çeken isim oldu. Şampiyonluk yarışına sıkı sıkı tutunabilmek için ihtiyacı olan galibiyeti oyun olarak da hak ederek almayı başardı. Maçın adamı ise çıkana kadar kusursuz oynayan Bakasetas'tı. (FANATİK)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: ABDULLAH AVCI KASIM-ARALIKTA KAZANDI

    Avcı’nın ekibinin Kasım-Aralık hazırlık dönemini iyi geçirdiğini söyleyebiliriz: Kadro derinleşti, dokunulmaz görünenlere alternatifler yaratıldı. Hazırlık döneminde stoperde Gbamin, sol bekte Arif, sol önde Naci ve santrforda Umut’un iyi performansları rekabeti artırdı. Hayatta alternatifin kadar iyisin. Dün Gomez daha ciddi, Trezeguet daha diri, Abdülkadir daha realist, Bartra-Hugo çok daha konsantrelerdi kesinlikle.
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Jesus’un hanesindeki dünkü en önemli eksi puansa bence şuydu: Kırmızı kart öncesi kenara Valencia gelmişti, muhtemelen Batshuayi’yi çıkaracaktı. Nedense Fenerbahçe’de değişiklikler çok yavaş yapılıyor, o hamle gerçekleşene kadar Belçikalı santrfor tescilli bir özensizlik yapıp Crespo’nun kırmızı kartına zemin hazırladı. (HÜRRİYET)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    İSKENDER GÜNEN: ARTIK YARIŞTA FIRITNA DA VAR

    Maçın kırılma anı Fenerbahçeli Crespo'nun ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart idi... Ve ardından Maxi Gomez ile gelen gol. Kendi sahanızda böylesi büyük ve sizi şampiyonluk yarışında var edebilecek bir maçta mutlak üç puanı almak bundan sonraki haftalar için hem motivasyon hem de konsantrasyon için büyük önem taşır. Bir de ezeli rakibiniz Fenerbahçe'den aldığınız üç puansa...

     
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Trezequet'nin güzel golü ile perçinlenen sonuç ve alınan üç puan bundan sonraki maçlar için özgüveni artırma açısından büyük önem taşımakta. Ve dünkü galibiyetle beraber Trabzonspor, "Ben de şampiyonlukta varım" dedi... (TAKVİM)
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    SERKAN AKCAN: TUTUNDULAR

    İki hocanın başlangıç planları fazlaca temkinliydi. Sürekli pas hataları, top kayıpları derken Trabzonspor yüzde 70, Fenerbahçe ise yüzde 69 isabetle pas yaptıkları keyifsiz bir ilk yarıyı geride bıraktılar. Sadece ilk 45 dakikada Trabzon 9, Fenerbahçe 10 faul yaptı, hakem 6 sarı kart çıkardı. Aslında bu sarı kartlar ve faul sayıları ikinci yarı senaryosunun da habercisi gibiydi. 
  • "Brezilya, Jorge Jesus'un dikkatini mi dağıttı?" Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Abdullah Avcı, son bölümde Hamsik ile Bardhi’yi oyuna alarak momentumu elinde tuttu. Hatta Fenerbahçe’nin baskısını rakip stoperlerin arkasına peş peşe attığı toplarla kırmayı başardı. Trezeguet’in golü ise maçı bitirdi. Avcı, sezonun kırılmasına müsade etmedi ve lige yeniden tutundu.Derbide futbol kalitesi çok yüksek seyretmedi, zira iki takımın toplam 39 faul yapması bunda etkili oldu. (FANATİK)

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