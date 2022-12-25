Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

ERMAN ÖZGÜR: HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET

Fenerbahçe'de maçın neredeyse tamamında, oyuna girenler de dahil olmak üzere kötü oyuna isyan eden oyuncu olmayınca Trabzonspor eksik rakibine fırsat vermedi. Abdullah Avcı'nın maçın en iyileri Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'i oyundan almasına rağmen Trabzonspor hücumda iyi analiz ederek oynadığı Fenerbahçe'ye karşı yine iyi hücum eden taraf oldu. Uzatmalarda ise Trezeguet fişi çeken isim oldu. Şampiyonluk yarışına sıkı sıkı tutunabilmek için ihtiyacı olan galibiyeti oyun olarak da hak ederek almayı başardı. Maçın adamı ise çıkana kadar kusursuz oynayan Bakasetas'tı. (FANATİK)