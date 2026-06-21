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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Brezilya'ya Raphinha şoku!

        Brezilya'ya Raphinha şoku!

        Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından biri olan Raphinha, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki Haiti karşılaşmasında sağ arka uyluk kasığından sakatlanması nedeniyle İskoçya mücadelesinde forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        Brezilya'ya Raphinha şoku!

        Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Raphinha'dan kötü haber geldi.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Yapılan görüntüleme testlerinin ardından sakatlığı doğrulanan Raphinha'nın, Dünya Kupası için ABD'de bulunan Brezilya Milli Takımı kampında kalmaya devam edeceği ve tedavisinin milli takım sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği belirtildi.

        Brezilya Futbol Federasyonu'ndan (CBF) yapılan açıklamada, "Raphinha'nın bugün gerçekleştirilen görüntüleme tetkiklerinde sağ arka uyluk bölgesinde kas sakatlığı tespit edilmiştir. Oyuncu, mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilmesi amacıyla milli takım sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi programına alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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        HAİTİ MAÇINI TAMAMLAYAMADI

        Raphinha, Brezilya'nın cuma günü Haiti'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 40. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

        Karşılaşmanın ardından CBF, oyuncunun sağ arka uyluk kasında ağrı hissettiğini açıklamış, yapılan detaylı kontroller sonucunda sakatlık kesinlik kazanmıştı.

        AYNI YERDEN 5. KEZ SAKATLIK GEÇİRDİ

        Öte yandan bu sakatlık, Raphinha'nın bu sezon sağ uyluk bölgesinde yaşadığı beşinci problem olarak kayıtlara geçti.

        Yıldız futbolcu, eylül ayından bu yana aldığı darbeler, kas zorlanmaları ve farklı kas problemleri nedeniyle hem Barcelona hem de Brezilya Milli Takımı formasıyla birçok maçta takımını yalnız bırakmıştı.

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