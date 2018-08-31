Dünyanın en büyük gıda fuarı olma hedefiyle düzenlenen CNR Food İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy’de organize edilecek. Gıda, içecek, ev dışı tüketim ürünleri ve tedarikçileri, paketleme ve ambalaj sektörlerinin aynı çatı altında buluştuğu tek platform olan CNR Food İstanbul katılımcıları kendi sektörlerinin en büyüklerinden oluşuyor. Katılımcı firmaları için eşsiz ticari fırsatlar sunan fuarda ABD, Rusya, Brezilya, Meksika, Peru, Güney Kore, Malezya’nın da aralarında bulunduğu 86 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı alıcı, bin 600’den fazla marka ile bir araya gelecek.

CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık tarafından, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İİB), Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) işbirliğinde organize edilecek CNR Food İstanbul, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması, Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Özel Bölümü, 5 Eylül’de kapılarını açacak.

ALIM HEYETİNE 200 YABANCI FİRMA TEMSİLCİSİ KATILACAK

Gıda sektöründe dünyanın en önemli firmalarının katılacağı CNR Food İstanbul, ihracatçı firmalar için büyük fırsatlar sunacak. Çekya, Hindistan, Rusya, Özbekistan, Çin, Malezya’nın ulusal pavyonlarının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Türkmenistan, Arnavutluk, İspanya, Kenya, Tayvan, İngiltere, Pakistan, Kıbrıs, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden 200’e yakın yabancı firma fuarda, alım heyeti organizasyonuna katılarak B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Gıda toptancıları, zincir marketler, restoran, cafe, yemek ve catering şirketleri tarafından yoğun ilgi görecek olan organizasyon 80 bin metrekare alanda düzenlenecek.

DÜNYA LEZZETLERİ BİR ARAYA GELECEK

Dünyanın en ünlü şeflerini de bir araya getirecek olan CNR Food İstanbul, Hindistan, Çin, Çekya, Tayvan, Malezya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkenin lezzetini ve kültürünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

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