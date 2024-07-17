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        Brezilyalı oyuncu Thalisson, Antalyaspor’da

        Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 21:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 21:00
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        Antalyaspor'a Brezilyalı stoper!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yaz transfer döneminin dördüncü imzasını Brezilyalı Thalisson Kelven da Silva’ya attırdı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyeleri Medeni Çelebi ve Yaşar Okudan katıldı.

        "THALİSSON, CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

        Yönetim Kurulu Üyesi Medeni Çelebi, Thalisson'un önümüzdeki 3 yıl boyunca kırmızı-beyazlı formayı terleteceğini belirterek, "Kadromuzu güçlendirmeye, önemli takviyeler yapmaya devam edeceğiz. Erzurum kampında kadromuzu büyük ölçüde şekillendirmiş olacağız. Thalisson’un camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendisine armamız altında başarılar dilerim” dedi.

        "3-4 OYUNCU İLE DAHA TRANSFER EDİP KADROMUZU ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

        Yaşar Okudan ise, “Bugün Thalisson ile bir eksik bölgemizi daha tamamlıyoruz. Transfer belli bir süreç gerektirdiğinden taraftarlarımız endişe etmesin, kulübümüz için en uygun futbolcuyu en uygun şartlarda transfer etmeye çalışıyoruz. 3-4 oyuncu ile daha anlaşıp kadromuzu şekillendireceğiz. Bu imzanın Thalisson ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

        "TÜRKİYE VE ANTALYA'DA OLMAK GÜZEL"

        Kendisini 3 yıl için renklerimize bağlayan imzayı atan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper ise Antalyaspor'a transfer olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Thalisson Kelven da Silva, “Türkiye ve Antalya’da olmak güzel. Her zaman Türkiye'de oynamak istemişimdir. Ve bugün ülkenin en özel kulüplerinden birine imza atıyorum. Bu renkleri korumak ve bu renkler adına mücadele etmek için her gün çok çalışacağım. Haydi Akrepler” ifadelerini kullandı.

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