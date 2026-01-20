Brighton & Hove Albion: 1 - Bournemouth: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, evinde Bournemouth'la 1-1 berabere kaldı. 90+1. dakikada Charalampos Kostoulas'un kaydettiği golle beraberliğe razı olan Brighton & Hove Albion, haftayı 30 puanla tamamladı. Bournemouth ise puanını 27'ye çıkardı.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı Brighton & Hove Albion, İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Bournemouth'u ağırladı.
The American Express'te oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Konuk ekibi öne geçiren golü 32'de penaltıdan Marcus Tavernier atarken, ev sahibine bir puanı getiren golü ise 90+1. dakikada Charalampos Kostoulas kaydetti.
Brighton & Hove Albion'da top koşturan Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladı ve 89 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Brighton & Hove Albion puanını 30'a, Bournemouth ise puanını 27'ye yükseltti.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Brighton & Hove Albion, Fulham'a konuk olacak. Bournemouth, Liverpool'u ağırlayacak.