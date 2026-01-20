Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton & Hove Albion: 1 - Bournemouth: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Brighton & Hove Albion: 1 - Bournemouth: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, evinde Bournemouth'la 1-1 berabere kaldı. 90+1. dakikada Charalampos Kostoulas'un kaydettiği golle beraberliğe razı olan Brighton & Hove Albion, haftayı 30 puanla tamamladı. Bournemouth ise puanını 27'ye çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 01:07 Güncelleme: 20.01.2026 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferdi'li Brighton beraberliği kurtardı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı Brighton & Hove Albion, İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Bournemouth'u ağırladı.

        The American Express'te oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 32'de penaltıdan Marcus Tavernier atarken, ev sahibine bir puanı getiren golü ise 90+1. dakikada Charalampos Kostoulas kaydetti.

        Brighton & Hove Albion'da top koşturan Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladı ve 89 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Brighton & Hove Albion puanını 30'a, Bournemouth ise puanını 27'ye yükseltti.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Brighton & Hove Albion, Fulham'a konuk olacak. Bournemouth, Liverpool'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        150 kişi, zincir oluşturup poşetle kaydı

        ORDU'nun Kumru ilçesinde bir araya gelen 150 kişi, karlı zemin üzerinde zincir oluşturup, poşetlerle kaydı. O anlar, renkli görüntülere sahne oldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?