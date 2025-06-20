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        Haberler Dünyadan Bruce Willis'in şimdiki eşi Emma Heming, oyuncunun eski eşi Demi Moore ile doğum gününü kutladı - magazin haberleri

        Bruce Willis'in şimdiki eşi Emma Heming, oyuncunun eski eşi Demi Moore ile doğum gününü kutladı

        Bruce Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Emma Heming, ünlü yıldızın eski eşi Demi Moore ve onun kızlarıyla çok iyi anlaşıyor. Heming, yeni yaşını Moore ve kızı Rumer Willis ile birlikte kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:08
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        Eski ve yeni eşler doğum günü kutladı
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        Bruce Willis'in eşi Emma Heming, bu hafta geniş ailesiyle sade bir kutlama yaparak 47'nci yaşına girdi. 2009'da Bruce Willis ile evlenen ve 13 yaşındaki Mabel ile 11 yaşındaki Evelyn'i dünyaya getiren Heming, Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ve onun çocuklarıyla çok iyi anlaştığını bir kez daha bu doğum günü kutlamasında kanıtladı. Sade kutlamada Demi Moore ve onun Bruce Willis ile evliliğinden olan üç kızından biri, Rumer Willis de vardı.

        1987 ile 2000 yılları arasında evli kalan Moore ile Willis'in 36 yaşındaki Rumer'ın yanı sıra 33 yaşında Scout ve 31 yaşında Tallulah adlarında kızları var.

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        Emma Heming, doğum günü yemeğini, eşinin eski karısı ve onun kızıyla birlikte yedi. Bu neşeli anın fotoğrafını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Rumer'ın kızı, yani Bruce Willis ile Demi Moore'un ilk ve tek torunu Louetta da neşeli kutlamada yerini aldı.

        Bir başka fotoğrafında Emma Heming, bir pasta diliminin üzerindeki mumu üflerken görüldü.

        Heming, paylaşımındaki mesajında, "Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca doğum günüm için çok fazla sevgiye sarmalandım. Bruce'dan, kızlarımızdan, annemden, ailemden ve yakın arkadaşlarımdan gelen sevgiydi bu... Onların sevgisini ve desteğinin, kelimelerin her zaman ifade edemeyeceği şekilde beni ayakta tuttuğunu hissediyorum" diye yazdı.

        Bruce Willis-Demi Moore ikilisinin kutlamada bulunmayan kızlarından Tallulah, yorumlar bölümüne "Çok seviliyorsun" diye yazdı.

        Bruce Willis, 2022'de afazi (söz yitimi) teşhisinin ardından oyunculuğu bıraktı ve ertesi yıl demans (bunama) hastası olduğu ortaya çıktı. 70 yaşındaki eski aksiyon yıldızı Bruce Willis'in hastalık nedeniyle konuşma yeteneğini git gide kaybettiği biliniyor.

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