Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Teknoloji BTK'dan Twitter'a reklam yasağı - Teknoloji Haberleri

        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK), temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a Türkiye'den reklam verilmesini yasakladı

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK), Twitter'a Türkiye'den yeni reklam verilmesini yasakladı.

        BTK'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yer alan karara göre BTK, reklam yasağını Twitter'ın temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle getirdi.

        Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

        "Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 6’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        Avrupa'da rakipler belli oldu!