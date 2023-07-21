BTK'dan Twitter'a reklam yasağı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK), temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a Türkiye'den reklam verilmesini yasakladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK), Twitter'a Türkiye'den yeni reklam verilmesini yasakladı.

BTK'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre BTK, reklam yasağını Twitter'ın temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle getirdi.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 6’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir. "