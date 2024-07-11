13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
Isparta'da, baraj suyunun tahliye edildiği gölete giren 13 yaşındaki Ceren Gökboyun, boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Gökboyun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Isparta'da acı olay, Ayazmana Mahallesi’ndeki Darıderesi Barajı göletinde meydana geldi.
BARAJ GÖLETİNE GİRDİ
Arkadaşlarıyla baraj mevkiine giden Şehit Ramazan Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ceren Gökboyun (13), serinlemek için kıyafetleriyle baraj suyunun tahliye edildiği gölete girdi.
ARKADAŞLARI 112'Yİ ARADI
Bir süre sonra suda çırpınan Gökboyun'u gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER CEREN'İ GÖLETTEN ÇIKARDI
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ceren Gökboyun, halatla kurulan sedyeyle ambulansa taşındı.
BABASININ ÜZÜNTÜSÜ KAHRETTİ
Haberi alan baba İsmail Gökboyun da olay yerine geldi. Ambulansa konulan kızının yanına binen İsmail Gökboyun büyük üzüntü yaşadı.