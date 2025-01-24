"Bu adam benim babam değil" | Son dakika haberleri

"Bu adam benim babam değil" | Son dakika haberleri

"Bu adam benim babam değil" Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, programa katılan Nazlıcan'ın gerçek babası aradı. Vazgeçme'ye katılıp "Öz babam kim bilmiyorum" diyen Nazlıcan'ın sözleri çok konuşulmuştu.

Habertürk Giriş: 24.01.2025 - 20:56 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:56 facebook

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