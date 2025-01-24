"Bu adam benim babam değil"
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, programa katılan Nazlıcan'ın gerçek babası aradı. Vazgeçme'ye katılıp "Öz babam kim bilmiyorum" diyen Nazlıcan'ın sözleri çok konuşulmuştu.
Bugün programa Nazlıcan’ın öz babası olduğunu söyleyen Hasan Bey geldi. Hasan Bey “Ben Nazlıcan’ın yüzde 99 babasıyım. DNA testi vermeyi kabul ediyorum” derken Nazlıcan ise “Bu adam benim babam değil” dedi.
İkili arasında zaman zaman tansiyon yükselirken birbirlerine ağır suçlamalarda bulundular.
İHBAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Programın ilerleyen dakikalarında bir ihbar geldi. Didem Arslan Yılmaz jet hızıyla telefondaki kişiyi yayına bağladı. İhbarcı “Nazlıcan’ın gerçek babası Ahmet Ş. isimli kişidir. Hasan denen adam Nazlıcan’ın annesi Emine’yi öldürdü” diyerek şoke etti.