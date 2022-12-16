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Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

Hiç denize girerken endişeli hissettiniz mi? Bunun öylesine bir duygu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Psikolojik bir korku olarak adlandırılan talasofobi yani deniz korkusuna sahip kişiler, büyük su kütleleri karşısında derin bir korku yaşıyor.

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  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Talassofobi; okyanus, deniz gibi büyük su kütlelerine karşı duyulan korku anlamına gelir. 
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Kişi, suyun altındaki varlıklardan ve aslında suyun altındaki bilinmezlikten dolayı yoğun bir kaygı hisseder. 
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Bu korkuya sahip bir kişi, yüzme gibi derin suya maruz kaldığında; paniğe kapılır, kalp atışı şiddetlenir. Hatta korku yoğunluğuna bağlı olara titreme ve terleme de görülür. 
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Derin su ile temas ne kadar yakın ve ani olursa, bu fizyolojik reaksiyonlar da o kadar yoğun yaşanır.  
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Aynı şekilde bu korkuya sahip kişiler, deniz üzerinde bir sandalyken bile korku duyabilir. 
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Psikolojide bu, bir hastalık olarak değil, spesifik bir korku olarak geçer. Henüz konu hakkında yeteri kadar araştırma yapılmadığı için dünyada kaç kişinin bu korkuyu yaşadığını söylemek zor. 
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Diğer fobiler de olduğu gibi, talasofobinin de önceki zamanlarda yaşanan kötü deneyimlere bağlı olduğu tahmin ediliyor. 
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Küçük bir çocuk, yaşadığı boğulma tehlikesi sonrasında yetişkin hayatında talasofobiye sahip olabilir. 
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Talasofobi, su korkusu olan aquaphobia ile aynı değildir. Bu korku, günlük hayat için bir engel değildir.

     
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Lakin ileri boyutta olduğunda psikolojik destek almak gereklidir. 
  • Bu deniz fotoğrafları sizi korkutuyorsa talasofobiniz olabilir!

    Kaynak: Science Focus

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