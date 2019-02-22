Bu hafta 7 film vizyona girdi! Vizyona giren filmler! (22 Şubat 2019)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girdi. 71. Locarno Film Festivalinde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Ödülü'ne layık görülen Sibel Türk izleyicisi ile buluştu. Bir kaza sonrası yolları kesişen üç kişinin hikayesini konu edinen New York in New York da haftanın ses getiren yapımlarından... İşte bu hafta vizyona giren filmler!