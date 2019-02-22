- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girdi.
NEW YORK IN NEW YORK
Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini birlikte yaptığı New York in New York, bir kaza sonrası yolları kesişen üç kişinin hikayesini konu ediniyor.
Çağın Türker'in senaryosunu kaleme aldığı filmde, Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım ve Ahmet Utlu rol aldı.
SİBEL
71. Locarno Film Festivalinde, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü'ne layık görülen "Sibel" Türk izleyicisi ile buluşacak. Fransız yönetmen Guillaume Giovanetti ile Çağla Zencirci'nin birlikte yönetmenliğini yaptığı filmde, Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin ve Meral Çetinkaya rol aldı.
Türkiye, Fransa, Almanya ve Lüksemburg ortak yapımı film; babası ve kız kardeşiyle beraber Karadeniz'de yaşayan, dilsiz olduğu için yalnızca ıslıkla iletişim kurabilen genç bir kızın hikayesini anlatıyor.
DÖNDÜM BEN
Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği Döndüm Ben, evliliğini bitirme planları yapan bir adamın, eşinin çocuk sahibi olmak istediğini açıklamasından sonra bu durumdan kurtulabilmek için arkadaşına danışmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.
Volkan Hamamcıoğlu ve Cengiz Eşiyok'un senaryosunu yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilara Öztunç, Sadi Celil Cengiz, Volkan Başaran, Dost Elver ve Yiğit Arı yer alıyor.
TEZ: 13. GECE
Taylan Işıklar'ın yazıp yönettiği haftanın yerli korku filmi Tez: 13. Gece, psikolojik sorunları olan Narin adındaki genç kızla terapi seansları düzenleyen Gaye'nin hikayesini konu ediniyor.
ÖLÜM GÜNÜN KUTLU OLSUN 2
2017 yılında gösterime giren Ölüm Günün Kutlu Olsun adlı yapımın devamı olan Ölüm Günün Kutlu Olsun 2, ilk filmde öldürüldüğü günü döngü olarak sürekli yeniden yaşayan genç kızın, tekrar tekrar ölmenin gelecekte vuku bulması muhtemel tehlikelerden kaçınmaktan daha kolay olduğunu keşfetmesini anlatıyor.
Yönetmenliğini Christopher Landon'un üstlendiği filmin başrollerinde Jessica Rothe, Israel Broussard ve Ruby Modine oynuyor.
GİT BE ABİ
Fen-fen Cheng'in yönettiği; Yuchang Peng ve Zifeng Zhang'ın başrolünü paylaştığı Çin yapımı Git Be Abi, bir türlü anlaşamadığı abisinin hayatından çıkmasını dileyen ve bu isteği gerçekleşen genç kızın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.
KARLAR KRALİÇESİ 4: SİHİRLİ AYNA
Aleksey Tsitsilin ve Robert Lence'nin yönettiği sevilen animasyon Karlar Kraliçesi serisinin dördüncü filmi "Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna", Gerda'nın ailesini kurtarmak için dostlarıyla çıktığı serüveni konu alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.