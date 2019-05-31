DÜZENBAZLAR Chris Addison un yönetti\u011fi; Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Alex Sharp, Ingrid Oliver ve Meena Rayann \u0131n rol ald\u0131\u011f\u0131 komedi filmi Düzenbazlar izleyici ile bulu\u015ftu. Frank Oz un 1988 yap\u0131ml\u0131 Kirli, Çürük Ve Adi filminin bu kez iki kad\u0131n karakter çevresinde geli\u015fen yeniden çevrimi olan yap\u0131m; biri yüksek sosyeteden di\u011feri ise alt tabakadan iki meteliksiz doland\u0131r\u0131c\u0131n\u0131n kendilerine yanl\u0131\u015f yapan erkekleri ala\u015fa\u011f\u0131 etmek için omuz omuza mücadele edi\u015fini konu ediniyor. GODZ\u0130LLA 2: CANAVARLAR KRALI Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Bradley Whitford, Charles Dance, Ziyi Zhang ve Ken Watanabe nin ba\u015frolerinde oynad\u0131\u011f\u0131 Godzilla II: Canavarlar Kral\u0131 n\u0131 Michael Dougherty yönetti. Macera, bilim kurgu ve aksiyon içerikli film; k\u0131yametin e\u015fi\u011findeki yeryüzünde Godzilla ile titanlar olarak adland\u0131r\u0131lan yarat\u0131klar Mothra, Rodan ve King Ghidorah \u0131n mücadelesini ele al\u0131yor. Godzilla II Canavarlar Kral\u0131 filminde, kripto-zooloji kurulu\u015fu Monarch \u0131n üyeleri ortaya kahramans\u0131 bir çaba koyacaklard\u0131r. Filmde ayr\u0131ca antik ça\u011flara ait bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük sava\u015f\u0131na girerek insano\u011flunun varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da tehlikeye sokarlar. MA The Help filminde birlikte çal\u0131\u015fan yönetmen Tate Taylor ile bu filmdeki performans\u0131yla Oscar ödülüne lay\u0131k görülen Octavia Spencer \u0131n yeniden bir araya geldi\u011fi Ma; bir grup gencin kasabada yaln\u0131z bir biçimde ya\u015fayan Sue Ann le arkada\u015f olmalar\u0131 sonucu geli\u015fen gerilimli olaylar\u0131 anlat\u0131yor. Octavia Spencer a ba\u015frolde Diana Silvers, Luke Evans, Juliette Lewis, Allison Janney, Missi Pyle ve Corey Fogelmanis e\u015flik ediyor. ASTRAL SEYAHAT Hasan Gökalp in yönetmenli\u011fini üstlendi\u011fi yerli korku filmi Astral Seyahat Çi\u011fdem, Ece ve Asl\u0131 isimli üç arkada\u015f\u0131n ba\u015f\u0131na gelen olaylar\u0131 beyaz perdeye ta\u015f\u0131yor. ONUN F\u0130LM\u0130 Su Balo\u011flu ve Merve Bozcu nun yönetmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 Onun Filmi adl\u0131 yap\u0131m; on dört yönetmen kad\u0131n\u0131n hikayelerini beyaz perdeye ta\u015f\u0131yor. GÜVERC\u0130N HIRSIZLARI Dram türündeki Güvercin H\u0131rs\u0131zlar\u0131, tek u\u011fra\u015f\u0131 güvercin yeti\u015ftirmek ve ba\u015fkalar\u0131n\u0131n güvercinlerini çalmak olan bir gencin, sekiz ya\u015f\u0131ndaki bir çocukla tan\u0131\u015ft\u0131ktan sonra farkl\u0131 yöne evrilen hayat\u0131n\u0131 anlat\u0131yor. Kutay Sand\u0131kç\u0131, Gökhan Y\u0131k\u0131lkan, Burçin Sezen ve Mert Bu\u011fra Tataro\u011flu nun rol ald\u0131\u011f\u0131 filmin yönetmenli\u011fini Osman Nail Do\u011fan üstlendi. ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN \u0130lk filmde çekingen ve çevresiyle ili\u015fki kuramayan, sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131yla hayat\u0131n\u0131n nas\u0131l de\u011fi\u015fti\u011fini seyirciye gösteren Enes Batur un devam filminde yönetmen koltu\u011funa bu kez Do\u011fa Can Anafarta oturuyor. Yerli komedi merakl\u0131lar\u0131n\u0131n ilgisini çekmeye aday filmin ba\u015frollerinde Enes Batur, Ömer Ba\u015fdo\u011fan, Altan Erkekli, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Aslan, Ebru \u015eahin, Selin Deveci ve Ramin Nezir oynuyor. KRAL M\u0130DAS IN HAZ\u0130NES\u0130 Mesut Çetin in yönetti\u011fi; \u0130smail Baki Tuncer, Orhan Ayd\u0131n, Mehmet Ali Tuncer ve Ya\u015far Alptekin gibi isimlerin oynad\u0131\u011f\u0131 Kral Midas \u0131n Hazinesi; bir define haritas\u0131n\u0131n pe\u015fine dü\u015fen bir grup arkada\u015f\u0131n ba\u015f\u0131ndan geçen olaylar etraf\u0131nda dönüyor. YARAMAZLAR TAKIMI: ZAMAN YOLCULARI Rusya yap\u0131m\u0131 animasyon film Yaramazlar Tak\u0131m\u0131: Zaman Yolcular\u0131, zamanda yolculuk s\u0131ras\u0131nda serüvenden serüvene at\u0131lan Krash ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n hikayesini anlat\u0131yor.
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