Ezhel, saat 17.00'da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi'nde sahne alacak.
Kenan Doğulu, saat 18.00'da Tren Ayayorgi Beach Club sahnesinde.
Alpay Erdem, saat 20.00'da Laheyya adlı stand-up gösterisiyle BKM Mutfak Çarşı’da sahneye çıkacak.
Birsen Tezer, saat 20.30'da İzmir Çeşme Köy'de sevenleriyle buluşacak
Kamança üstadı Mark Eliyahu, saat 21.00'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
Seldan Bağcan, saat 21.00'da Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.
Erol Evgin, saat 21.00'da Kuşadası AVM Amfi Tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
Evet Ne Söylüyoduk, saat 21.00'da IF Performance Hall Ankara sahnesinde olacak.
Hakan Altun, saat 21.00'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde hayaranlarıyla buluşacak.
Ferhan Şensoy, 32 yıldır oynadığı Ferhangi Şeyler adlı oyunu ile saat 21.00'da Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde.
Yurdaer Okur’un Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı tek kişilik performansıyla Ran, saat 21.00'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda.
Anadolu Ateşi, saat 21.15'te Antalya Aspendos Arena'da olacak.
Sıla, ON’dan Kalan Şarkılar ile saat 21.15'te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.
Fazıl Say, saat 21.15'te ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
Mabel Matiz, saat 21.15'te Altınoluk Amfi Tiyatrosu'nda.
Göksel, saat 21.15'te Ayvalık Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.
Simge Pınar, saat 21.30'da İstanbul Cemiyet'te sahne alacak.
Rock müzik sanatçısı Ogün Sanlısoy, saat 21.30'da Mori Performance sahnesinde sevenleriyle buluşacak.
Bülent Ortaçgil, saat 22.00'da Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
Seksendört, saat 22.00'da Antalya Olympos Orange Bar Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geliyor.
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, saat 22.00'da Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde.
Çelik, saat 22.00'da Beyrut Performance sahnesinde sevenleriyle buluşacak.
Mesut Süre, tek kişilik gösterisiyle saat 22.00'da Bahane Kültür Salon'da sahne alacak.
Grup Vitamin - Mansur Ark - Dj Hakan Küfündür ile 90'lar Türkçe Parti, saat 22.15'te Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde.
Mirkelam, saat 22.30'da Moda Kayıkhane'de sevenleriyle buluşacak.
Koray Avcı, saat 23.00'da Jolly Joker Alaçatı sahnesinde.
Pinhani, saat 23.00'da Bodrum Tudors sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.
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