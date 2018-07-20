Pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açan Emina Jahovic'in, işadamı Sadettin Saran ile Bebek ve civarında gizlice buluştuğu yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü.

Takvim'in haberine göre Mustafa Sandal ile olan evliliğini iki çocuğu olmasına rağmen bitiren Emina Jahovic, ünlü işadamıyla aşk yaşadığı yönündeki iddiaları ise henüz yalanlamadı.

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