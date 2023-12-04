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JAPONYA'DA TAKSİ LÜKS DEMEK

- Bir diğer neden ise Japonya'da taksi kullanımının bir lüks olması. Bu durum pek çok insanın taksi kullanmamasına neden oluyor çünkü oldukça pahalı.

- Şehir kalabalığından dolayı insanlar bir yerden bir yere gitmek için araba kullanmayı tercih etmiyor çünkü trafik sorunuyla karşılaşmak istemiyorlar. Bu nedenle metro sıklıkla tercih ediliyor.