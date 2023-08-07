Bu kişiler kendilerine takıntılı! İşte en kibirli burçlar

Ne de olsa insanlar doğal olarak bencil bir türdür; öyle olmasaydık hayatta kalamazdık. Ayrıca, kendine takıntılı olmak o kadar da kötü olmayabilir. Psikolojinin kurucu babalarından biri olan Erich Fromm 'a göre, toplum kendini sevmeyi bencillik olarak kınamamalı. Fromm, 1939'da yazdığı "Bencillik ve Öz-Sevgi" başlıklı bir denemede, kültürel tabuların her türlü kendini sevmeyi ve kendine ilgi duymayı şeytanlaştırdığından yakınıyordu. Psychology Today 'e göre, sadece biraz bencil olmak sorun değil, aynı zamanda oldukça sağlıklı!

Ancak bazılarımız diğerlerinden daha bencildir ve belirli burçlara sahip olanlarımız, kendini takıntı ölçeğinde daha yüksek puan alma eğilimindedir. Öyleyse hangi işaretler çizelgelerin dışında ve hangileri daha özverili tarafta? En az boşuna olan işaretlerden geri sayım, hepimizin kendilerini sevdikleri kadar sevmeyi sevdiği bir işaretle başlar. İşte en kibirli burçlar…

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Ateşli Koç

En vahşi, en güçlü zodyak işaretlerinden biri Koç burcudur. Gerçek bir doğa gücü olan bu burca sahip insanlar o kadar heybetlidir ki, varlıklarını görmezden gelmek zordur. Ortama girdiklerinde siz anında büyülenirsiniz. Bir Koç, görünüşleri, başarıları ve oldukları her şeyle o kadar takıntılı bir gurur duyar ki, bunu onların canlı auralarında ve enerjilerinde hissedebilirsiniz.

Bir Koç her zaman bir veya iki özçekim yapacaktır, ancak kibirleri kendini en çok onaylamaya ihtiyaç duymadıkları için gösterir. Değerlerini bilirler ve sosyal ortamlarda başarılı olsalar da aslında başkalarının onayına ihtiyaç duymazlar. Bu, kesinlikle insanları memnun etmedikleri için bazen onları toksik hale getirebilir; onayına ihtiyaç duydukları tek kişi kendileridir ve kişisel hedeflerine ulaşana kadar asla dinlenmezler. Bir Koç burcunun başka kimsenin fikrinin önemli olmadığını düşündüğü için kimsenin onayını aramadığı kolayca iddia edilebilir ve bu doğrudur. Bir Koç, başkalarını sevgisiyle çarpacak ama çok azını eşit olarak tutacak.

Bir Koç kararlı, iyimser ve tutkulu bir alıcıdır ve hedeflerine ulaşmak için çok agresif olabilir, bu yüzden kendilerini bir numara olarak tutmaları ve istediklerini elde etmeleri söz konusu olduğunda yollarından çekilseniz iyi olur.