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        Haberler Gündem Bu sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2024 resmi tatiller takvimi

        Resmi tatil takvimi 2024: Bu yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman?

        Resmi tatil günleri yeni aya girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bunun yanında Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. İşte 2024 resmi tatiller takvimi listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 23:59 Güncelleme: 05.03.2024 - 23:59
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        2024 resmi ve dini günler takvimi araştırmaları yoğunlaştı. Bu sene Kurban ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği merak edilirken konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte 2024 resmi tatiller takvimi...

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        2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Resmi tatil günleri 2024 yılında 13,5 gündür. İşte 2024 resmi tatil günleri:

        Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

        Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

        Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

        Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

        Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)

        Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)

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        HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Hafta sonu ile birleşen tatil günleri aşağıdaki gibidir. Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkmaktadır.

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        Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

        Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

        Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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