"Bu yazın şampiyonu belli"

Çeşme Alaçatı’da sahneye çıkan Deha Bilimlier, performansı boyunca dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılar arasında seyirciyle bol bol sohbet eden Bilimlier, esprili bir dille; "Her sene olduğu gibi bu yazın şampiyonu da belli... Karşınızda" diyerek salondaki coşkuyu ikiye katladı.

Sözlerine; “"Her sahnemde salonu tıklım tıklım dolduruyorsunuz. Hepinize minnettarım, sevginize layık olmaya çalışıyorum.” şeklinde devam eden Bilimlier, sevenlerinden büyük alkış aldı.

Konserin duygusal anlarından biri ise Deha Bilimlier’in geçtiğimiz aylarda coverladığı ve büyük beğeni toplayan Ferdi Tayfur’un 'Bana Sor' adlı eserini seslendirmesi oldu. Parçayı söylemeden önce kısa bir konuşma yapan Bililier; "Ferdi ağabey, hepimiz için çok kıymetliydi. Bana bu şarkıyı söylemeyi layık gördüğü için kendisine minnettarım. Çok değerli bir sanatçıydı, rahmetle anıyorum" sözleriyle duygulandırdı.